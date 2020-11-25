Соммер: «Шахтер» почти ничего не создал у наших ворот

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии»прокомментировал крупную победу над донецким «Шахтером» (4:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы действовали мощно, быстро и энергично. Конечно, все понимали, что просто не будет.

"Шахтер" явно мечтал исправиться за крупное поражение на своем поле. Но мы сегодня играли здорово с первой до последней минуты. Можем быть довольны собой.

Пока еще мы ничего не достигли. Да, позиция у нас хорошая, но нужно довершить начатое.

Впереди два тяжелейших матча против грандов европейского футбола, но мы ждем их с нетерпением и хотим продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Мы не пропустили, и это говорит о том, что вся команда пахала в поте лица. "Шахтер" почти ничего не создал у наших ворот.

Мы сохраняли концентрацию до самого конца, и это очень здорово, потому что в последних матчах мы часто пропускали в концовке. В общем, все замечательно!» — приводит слова игрока пресс-служаУЕФА. 0