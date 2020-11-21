Мерв — Шагадам: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 13:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шагадам» — «Мерв» 1:1 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Мерв» — «Шагадам».

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