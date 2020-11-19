Сербия — Россия: счет матча 5:0, обзор голов

Счет в матче был открыт хозяевами на 10-й минуте. Митрович сделал поперечную передачу на правый край, Радоньич освободился от опеки, легко обыграл Оздоева и пробил из-за дуги — мяч после рикошета влетел в дальнюю девятку.
На 25-й минуте сербы накоротке разыграли мяч возле штрафной, Младенович мягко навесил на линию вратарской — Йович выиграл борьбу в воздухе и головой пробил точно в угол ворот.
Счет стал крупным на 40-й минуте. Йович получил пас перед штрафной, качнул Кузяева и пробил низом. Гильерме отразил перед собой — Влахович подкараулил отскок и добил мяч в ворота.
А на 45-й минуте Младенович спокойно забежал по левому флангу и вырезал подачу в штрафную. Дивеев не дотянулся, а Йович кивком головы послал мяч в дальний нижний угол.
В перерыве главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал 4 замены, в том числе поменял вратаря — вместо Гильмерме место в воротах занял Сослан Джанаев.
А на 64-й минуте сербы убежали в быструю атаку, Влахович сделал к штрафной, Младенович немного продвинулся вперёд и мощно пробил в дальний угол — мяч от рук Джанаева влетел в сетку.
В другом матче группы В3 сборная Венгрии одержала домашнюю победу над командой Турции — 2:0.
На 57-й минуте совершили венгры перехват в центре поля, после чего мяч доставили в чужую штрафную, удар Варга пришёлся в штангу, а Шигер из вратарской с сопротивлением добавил в цель.
А в компенсированное время угловой разыграли турки, но это лишь привело к голевой контратаке венгров! Варга от центра поля добежал до чужой штрафной, не стал сближаться с вратарём, пробив точно под дальнюю штангу.
Первое место в группе заняла сборная Венгрии (11 очков), которая. в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в дивизионе А.
Россия с 8 очками осталась второй, сербы набрали 6 очков и заняли 3-е место, а Турция (6) замкнула квартет и опустилась в лигу С. 0