Сербия — Россия: счет матча 5:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(5:0) в матче 6-го тура группы 3 лиги В Лиги наций.

Счет в матче был открыт хозяевами на 10-й минуте. Митрович сделал поперечную передачу на правый край, Радоньич освободился от опеки, легко обыграл Оздоева и пробил из-за дуги — мяч после рикошета влетел в дальнюю девятку.

На 25-й минуте сербы накоротке разыграли мяч возле штрафной, Младенович мягко навесил на линию вратарской — Йович выиграл борьбу в воздухе и головой пробил точно в угол ворот.

Счет стал крупным на 40-й минуте. Йович получил пас перед штрафной, качнул Кузяева и пробил низом. Гильерме отразил перед собой — Влахович подкараулил отскок и добил мяч в ворота.

А на 45-й минуте Младенович спокойно забежал по левому флангу и вырезал подачу в штрафную. Дивеев не дотянулся, а Йович кивком головы послал мяч в дальний нижний угол.

В перерыве главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал 4 замены, в том числе поменял вратаря — вместо Гильмерме место в воротах занял Сослан Джанаев.

А на 64-й минуте сербы убежали в быструю атаку, Влахович сделал к штрафной, Младенович немного продвинулся вперёд и мощно пробил в дальний угол — мяч от рук Джанаева влетел в сетку.

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Сербия — Россия 5:0 Голы: 1:0 Неманья Радоньич (10'), 2:0 Лука Йович (25'), 3:0 Душан Влахович (41'), 4:0 Лука Йович (45'), 5:0 Филип Младенович (64') Сербия: Предраг Райкович, Никола Миленкович, Урош Спаич, Стефан Митрович (Страхиня Павлович, 90'), Филип Младенович (Лазар Ранджелович, 90'), Неманья Максимович (Мият Гачинович, 46'), Неманья Радоньич (Душан Влахович, 31'), Неманья Гудель (Саша Здьелар, 90'), Михайло Ристич, Александр Митрович, Лука Йович Россия: Гилерме (Сослан Джанаев, 46'), Игорь Дивеев (Роман Евгеньев, 46'), Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук (Андрей Мостовой, 46'), Антон Миранчук (Иван Обляков, 46'), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Заболотный (Денис Черышев, 72') Предупреждения: Юрий Жирков (48'), Антон Заболотный (49'), Александр Митрович (82'), Иван Обляков (82'), Неманья Гудель (90')

В другом матче группы В3 сборная Венгрии одержала домашнюю победу над командой Турции — 2:0.

На 57-й минуте совершили венгры перехват в центре поля, после чего мяч доставили в чужую штрафную, удар Варга пришёлся в штангу, а Шигер из вратарской с сопротивлением добавил в цель.

А в компенсированное время угловой разыграли турки, но это лишь привело к голевой контратаке венгров! Варга от центра поля добежал до чужой штрафной, не стал сближаться с вратарём, пробив точно под дальнюю штангу.

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Венгрия — Турция 2:0 Голы: 1:0 Давид Шигер (57'), 2:0 Kevin Varga (90') Венгрия: Денеш Дибуш, Адам Ланг, Аттила Салаи, Attila Fiola, Szilveszter Hangya (Филип Холендер, 75'), Loic Nego (Эндре Ботка, 89'), Адам Надь, Жолт Кальмар (Тамаш Чери, 46'), Давид Шигер, Norbert Konyves (Kevin Varga, 46'), Неманья Николич (Adam Gyurcso, 64') Турция: Мерт Гюнок, Мерих Демирал, Озан Кабак, Назим Сангаре, Джанер Эркин, Озан Туфан (Беркай Озджан, 71'), Хакан Чалханоглу, Махмут Текдемир (Кан Айхан, 88'), Ирфан Кавечи (Юсуф Язиджи, 55'), Дженк Тосун (Дениз Тюрюдж, 71'), Кенан Караман Предупреждения: Махмут Текдемир (48'), Тамаш Чери (54'), Денеш Дибуш (77'), Филип Холендер (78'), Adam Gyurcso (90')

Первое место в группе заняла сборная Венгрии (11 очков), которая. в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в дивизионе А.

Россия с 8 очками осталась второй, сербы набрали 6 очков и заняли 3-е место, а Турция (6) замкнула квартет и опустилась в лигу С. 0