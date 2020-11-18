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    «Парагвай» — «Боливия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Парагвай — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Парагвая Сборная Боливии
    В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Парагвай» — «Боливия».

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    Составы команд:

    «Парагвай»: Antony Silva, Фабиан Бальбуэна, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Гастон Хименес, Ричард Санчес, Angel Cardozo Lucena, Оскар Ромеро, Антонио Санабрия, Angel Romero.

    «Боливия»: Карлос Лампе, Ronny Montero, Jose Sagredo, Guimer Justiniano, Эрвин Сааведра, Адриан Джузино, Boris Cespedes, Oscar Ribera, Juan Arce, Марсело Морено, Хильберт Альварес.

    Предыдущий матч соперников: «Боливия» — «Парагвай» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Парагвай» со счетом 3:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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