Флик может сменить Лева на посту главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз изучает варианты для потенциальной заменына посту главного тренера

Как сообщает Sport Bild, преемником Лева может стать его бывший ассистент Ханс-Дитер Флик, который возглавляет «Баварию».

Руководство НФС думает, как переманить Флика, контракт которого с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

Стоит отметить, что Флик работал ассистентом Лева в сборной Германии с 2006 по 2014 годы. «Баварию» он возглавил в прошлом году и привел к победе в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов.

Напомним, 17 ноября сборная Германии проиграла сборной Испании со счетом 0:6. Это поражение стало для немцев самым крупным в истории в официальных матчах. Германия не смогла пробиться в полуфинал Лиги наций. 0