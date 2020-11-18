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    Флик может сменить Лева на посту главного тренера сборной Германии

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    Немецкий футбольный союз изучает варианты для потенциальной замены Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    Как сообщает Sport Bild, преемником Лева может стать его бывший ассистент Ханс-Дитер Флик, который возглавляет «Баварию».

    Руководство НФС думает, как переманить Флика, контракт которого с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

    Стоит отметить, что Флик работал ассистентом Лева в сборной Германии с 2006 по 2014 годы. «Баварию» он возглавил в прошлом году и привел к победе в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов.

    Напомним, 17 ноября сборная Германии проиграла сборной Испании со счетом 0:6. Это поражение стало для немцев самым крупным в истории в официальных матчах. Германия не смогла пробиться в полуфинал Лиги наций. 0

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