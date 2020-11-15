Уэльс — Ирландия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

В 20:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Ирландия» — «Уэльс» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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