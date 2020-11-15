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    Сборная России в меньшинстве проиграла Турции

    Турция — Россия: счет матча 2:3, обзор голов

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    Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой России (3:2) в матче 5-го тура группы 3 лиги В Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Миранчук сделал передачу на Кузяева — тот ушёл от двух соперников и прострелил в центр штрафной, Черышев подставил ногу и переправил мяч в дальний угол.

    На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве. Оздоев сделал небрежную передачу назад — Семёнов пошёл в борьбу и откровенно схватил за футболку Тосуна. Арбитр посчитал, что был фол последней надежды, показав прямую красную карточку защитнику.

    Спустя две минуты счет сравнялся. Турки провели атаку левым флангом, Ундер выполнил подачу во вратарскую — Кенан Караман выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.

    На 32-й минуте Айхан забежал по правому флангу и сделал передачу в штрафную сборной России, Ундер принял мяч и аккуратно уложил его в дальний угол.

    А на 50-й минуте в ворота сборной России был назначен пенальти — Туфан набрал скорость, ворвался в штрафную и упал после контакта с Кузяевым. Дженк Тосун с «точки» хлёстко пробил в угол ворот — Гильерме не угадал направление удара.

    На 57-й минуте россияне сократили отставание до минимума. Караваев ускорился по правому флангу, дошёл до лицевой и сделал пас в штрафную, Кузяев с близкого расстояния пробил Гюнока.

    Отыграться команда Станислава Черчесова не сумела.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Турция — Россия 3:2
    Голы: 0:1 Денис Черышев (11'), 1:1 Кенан Караман (26'), 2:1 Дженгиз Ундер (32'), 3:1 Дженк Тосун (пенальти) (52'), 3:2 Далер Кузяев (57') Турция: Мерт Гюнок, Зеки Мехмет Челик (Озан Кабак, 64'), Мерих Демирал, Джанер Эркин, Кан Айхан, Окай Йокушлу, Озан Туфан (Махмут Текдемир, 86'), Дженгиз Ундер (Дениз Тюрюдж, 64'), Хакан Чалханоглу (Юсуф Язиджи, 86'), Кенан Караман, Дженк Тосун (Ирфан Кавечи, 80') Россия: Гилерме, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Роман Зобнин (Даниил Фомин, 79'), Юрий Жирков, Далер Кузяев (Антон Миранчук, 70'), Денис Черышев (Вячеслав Караваев, 37'), Антон Заболотный (Александр Ерохин, 70'), Алексей Миранчук (Алексей Ионов, 79') Предупреждения: Мерих Демирал (49'), Роман Зобнин (54'), Дженк Тосун (55'), Георгий Джикия (55'), Дженгиз Ундер (58'), Фёдор Кудряшов (73'), Даниил Фомин (89') Удаление: Андрей Семёнов (24')

    Сборная России пока возглавляет группу 3 в дивизионе B, имея восемь очков, но потеряет лидерство в том случае, если сегодня команда Венгрии обыграет дома сборную Сербии (встреча начнется в 22:45 по московскому времени). У венгров 7 очков, у турок — 6, а у сербов — 2.

    18 ноября состоятся матчи Сербия — Россия и Венгрия — Турция. 0

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