Турция — Россия: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Миранчук сделал передачу на Кузяева — тот ушёл от двух соперников и прострелил в центр штрафной, Черышев подставил ногу и переправил мяч в дальний угол.
На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве. Оздоев сделал небрежную передачу назад — Семёнов пошёл в борьбу и откровенно схватил за футболку Тосуна. Арбитр посчитал, что был фол последней надежды, показав прямую красную карточку защитнику.
Спустя две минуты счет сравнялся. Турки провели атаку левым флангом, Ундер выполнил подачу во вратарскую — Кенан Караман выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.
На 32-й минуте Айхан забежал по правому флангу и сделал передачу в штрафную сборной России, Ундер принял мяч и аккуратно уложил его в дальний угол.
А на 50-й минуте в ворота сборной России был назначен пенальти — Туфан набрал скорость, ворвался в штрафную и упал после контакта с Кузяевым. Дженк Тосун с «точки» хлёстко пробил в угол ворот — Гильерме не угадал направление удара.
На 57-й минуте россияне сократили отставание до минимума. Караваев ускорился по правому флангу, дошёл до лицевой и сделал пас в штрафную, Кузяев с близкого расстояния пробил Гюнока.
Отыграться команда Станислава Черчесова не сумела.
Сборная России пока возглавляет группу 3 в дивизионе B, имея восемь очков, но потеряет лидерство в том случае, если сегодня команда Венгрии обыграет дома сборную Сербии (встреча начнется в 22:45 по московскому времени). У венгров 7 очков, у турок — 6, а у сербов — 2.
18 ноября состоятся матчи Сербия — Россия и Венгрия — Турция. 0