Судья, избитый Широковым, подал жалобу на имя Генерального прокурора

Арбитр, который был избит экс-капитаном сборной России, вместе со своими адвокатами Александром Островским и Артуром Рамазановым подал жалобу на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», потерпевшая сторона недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Они добивались переквалификации дела с более легкой статьи на покушение на убийство.

Ранее стало известно, что сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке.

Напомним, 10 августа во время любительского матча Широков избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью. 0