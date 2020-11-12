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    Судья, избитый Широковым, подал жалобу на имя Генерального прокурора

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    Арбитр Никита Данченков, который был избит экс-капитаном сборной России Романом Широковым, вместе со своими адвокатами Александром Островским и Артуром Рамазановым подал жалобу на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», потерпевшая сторона недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Они добивались переквалификации дела с более легкой статьи на покушение на убийство.

    Ранее стало известно, что сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке.

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    • Напомним, 10 августа во время любительского матча Широков избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью. 0

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