Судья, избитый Широковым, подал жалобу на имя Генерального прокурора

Как сообщает «Спорт-Экспресс», потерпевшая сторона недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Они добивались переквалификации дела с более легкой статьи на покушение на убийство.
Ранее стало известно, что сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке.
Напомним, 10 августа во время любительского матча Широков избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью. 0