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    «Ювентус» упустил победу над «Лацио»

    «Лацио» — «Ювентус»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 7 тура итальянской Серии А «Ювентус» упустив победу над «Лацио» (1:1), пропустил в конце матча.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    На 15 минуте Роналду вывел «бьянконери» вперед после прострела Хуана Куадрадо с правого фланга.

    «Лациале» сравняли счет на 95 минуте матча. Корреа протащил мяч в штрафную с левого фланга среди кучи защитников и отбросил его на Кайседо, который с разворота вторым касанием поразил нижний дальний угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Криштиану Роналду (15'), 1:1 Фелипе Кайседо (90') Лацио: Пепе Рейна, Луис Фелипе, Штефан Даниэл Раду (Wesley Hoedt, 54'), Франческо Ачерби, Луис Альберто (Андреас Перейра, 77'), Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 77'), Адам Марушич, Мохамед Фарес (Мануэль Лаццари, 54'), Хоакин Корреа, Ведат Мурики (Фелипе Кайседо, 54') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Gianluca Frabotta, Деян Кулушевски (Уэстон Маккенни, 76'), Криштиану Роналду (Пауло Дибала, 76'), Альваро Мората (Федерико Бернардески, 88') Предупреждения: Данило Катальди (45'), Родриго Бентанкур (51'), Jean-Daniel Akpa-Akpro (78'), Хуан Куадрадо (84')

    После этой игры «Ювентус» пока что остается третьим. У «зебр» 13 очков. «Лацио» находится в середине турнирной таблицы, имея на два пункта меньше. 0

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