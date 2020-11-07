«Урал» — «Спартак»: счет матча 2:2, обзор голов

в выездном матче 14-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с— 2:2.

«Красно-белые» открыли счет уже на 6-й минуте, когда Айртон получил пас на левом краю чужой штрафной и прострелил во вратарскую, где Александр Соболев ударом в касание отправил мяч в цель.

«Шмели» восстановили паритет спустя пять минут. Отман Эль-Кабир выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, а Павел Погребняк ударом головой поразил ближний угол ворот.

В концовке первого тайма «Спартак» вернул себе минимальный перевес. Дубль оформил Соболев, реализовавший пенальти.

«Урал» отыгрался на 60-й минуте усилиями Рафала Аугустыняка, который обокрал Джордана Ларссона на чужой половине поля, по центру приблизился к чужой штрафной и точно низом пробил в угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Спартак 2:2 Голы: 0:1 Александр Соболев (6'), 1:1 Павел Погребняк (11'), 1:2 Александр Соболев (пенальти) (45'), 2:2 Рафал Аугустыняк (60') Урал: Илья Помазун, Стефан Страндберг, Николай Золотов, Владимир Рыков, Рафал Аугустыняк, Денис Кулаков, Бранко Йовичич (Даниэль Мишкич, 82'), Отман Эль-Кабир (Дмитрий Ефремов, 78'), Андрей Егорычев, Павел Погребняк, Эрик Космин Бикфалви Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес (Наиль Умяров, 46'), Джордан Ларссон, Алекс Краль, Роман Зобнин, Александр Соболев (Зелимхан Бакаев, 89'), Эсекьель Понсе (Александр Кокорин, 82') Предупреждения: Виктор Мозес (34'), Отман Эль-Кабир (44'), Владимир Рыков (45'), Николай Золотов (53'), Айртон Лукас (87'), Самуэль Жиго (89')

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место (28 очков), а «Урал» — 11-е (15 очков). 0