«Бордо» — «Монпелье»: счет 0:2, обзор голов

В поединке 10 тура французской Лиги 1на выезде обыграл, забив два безответных мяча.

Флоран Молле вывел гостей вперед после прострельной передачи с правого фланга. Форвард в касание перевел мяч в сетку ворот ударом с середины штрафной площади.

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На 66 минуте Тежи Саванье вывел Энди Делора один на один с голкипером, тот точно пробил в правый нижний угол.

Футбол. Франция. Лига 1 Бордо — Монпелье 0:2 Голы: 0:1 Флоран Молле (49'), 0:2 Анди Делорт (67') Бордо: Бенуа Костиль, Пабло, Лоран Косельни, Лорис Бенито, Энок Кватен, Отавио, Атем Бен-Арфа, Mehdi Zerkane (Николя де Превиль, 62'), Тома Башич (Ясин Адли, 62'), Реми Уден, Джош Майя (Джимми Бриан, 61') Монпелье: Димитри Берто, Даниэль Конгре, Педру Мендеш (Николя Коцца, 90'), Саломон Самбья, Ambroise Oyongo Bitolo, Тежи Саванье (Киган Долли, 74'), Жордан Ферри (Жорис Шотар, 81'), Флоран Молле (Il-Lok Yun, 90'), Анди Делорт, Гаэтан Лаборде, Стефи Мавидиди (Михайло Ристич, 81') Предупреждения: Жордан Ферри (32'), Энок Кватен (51'), Пабло (65')

«Монпелье» выиграл вторую встречу подряд и вышел на 6 место (17 очков). У «Бордо» 12 пунктов на счету, которые позволяют занимать лишь 12 место. 0