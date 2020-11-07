ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Пробуксовка на Урале. Дубль Соболева не помог «Спартаку» вернуть лидерство
  • 20:12
    • Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Бетис»
  • 17:26
    • Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»
  • 17:08
    • Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Карьяла
  • 15:51
    • «Спартак» не сумел выиграть в Екатеринбурге
  • 21:37
    • Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Интером»
    Все новости спорта

    «Монпелье» одержал вторую победу подряд

    «Бордо» — «Монпелье»: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Бордо Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В поединке 10 тура французской Лиги 1 «Монпелье» на выезде обыграл «Бордо», забив два безответных мяча.

    Анди Делор
    Анди Делор

    Флоран Молле вывел гостей вперед после прострельной передачи с правого фланга. Форвард в касание перевел мяч в сетку ворот ударом с середины штрафной площади.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На 66 минуте Тежи Саванье вывел Энди Делора один на один с голкипером, тот точно пробил в правый нижний угол.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Монпелье 0:2
    Голы: 0:1 Флоран Молле (49'), 0:2 Анди Делорт (67') Бордо: Бенуа Костиль, Пабло, Лоран Косельни, Лорис Бенито, Энок Кватен, Отавио, Атем Бен-Арфа, Mehdi Zerkane (Николя де Превиль, 62'), Тома Башич (Ясин Адли, 62'), Реми Уден, Джош Майя (Джимми Бриан, 61') Монпелье: Димитри Берто, Даниэль Конгре, Педру Мендеш (Николя Коцца, 90'), Саломон Самбья, Ambroise Oyongo Bitolo, Тежи Саванье (Киган Долли, 74'), Жордан Ферри (Жорис Шотар, 81'), Флоран Молле (Il-Lok Yun, 90'), Анди Делорт, Гаэтан Лаборде, Стефи Мавидиди (Михайло Ристич, 81') Предупреждения: Жордан Ферри (32'), Энок Кватен (51'), Пабло (65')

    «Монпелье» выиграл вторую встречу подряд и вышел на 6 место (17 очков). У «Бордо» 12 пунктов на счету, которые позволяют занимать лишь 12 место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Атлетико» потенциальным лидером Примеры?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Справится ли «ПСЖ» с «Ренном» без Неймара и Мбаппе?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Порадует ли голами лондонское дерби?
  • «Вест Хэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    43.71
  • Суперэкспресс на выходные 7-8 ноября
  • Завтра в 22:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры