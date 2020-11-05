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    Пол Инс: «Манчестер Юнайтед» не крутится вокруг Поля Погба

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Между тем
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказал свое мнение об игре французского полузащитника Поля Погба.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Я люблю Погба. Я думаю, что это игрок мирового класса, когда он в форме. Мы видели это в "Ювентусе". Но с тех пор, как он перешел в "Манчестер Юнайтед", в клубе с ним одни проблемы.

    Если бы я играл с ним, сказал бы: 'Слушай, просто выходи и играй. Как только начнешь выступать так, как должен, тогда можешь говорить о желании подписать контракт с 'Реалом', потому что в данный момент ты даже не можешь попасть в состав МЮ'.

    На месте Погба, сидя на скамейке, я бы задумался: 'Так, Фред, Скотт Мактомини и Бруну Фернандеш играют в полузащите, а я сижу в запасе? Вероятно, со мной что-то не так'.

    "Манчестер Юнайтед" не крутится вокруг Поля Погба», — цитирует Инса Ladbrokes. 0

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