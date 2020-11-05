Пол Инс: «Манчестер Юнайтед» не крутится вокруг Поля Погба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»высказал свое мнение об игре французского полузащитника

«Я люблю Погба. Я думаю, что это игрок мирового класса, когда он в форме. Мы видели это в "Ювентусе". Но с тех пор, как он перешел в "Манчестер Юнайтед", в клубе с ним одни проблемы.

Если бы я играл с ним, сказал бы: 'Слушай, просто выходи и играй. Как только начнешь выступать так, как должен, тогда можешь говорить о желании подписать контракт с 'Реалом', потому что в данный момент ты даже не можешь попасть в состав МЮ'.

На месте Погба, сидя на скамейке, я бы задумался: 'Так, Фред, Скотт Мактомини и Бруну Фернандеш играют в полузащите, а я сижу в запасе? Вероятно, со мной что-то не так'.

"Манчестер Юнайтед" не крутится вокруг Поля Погба», — цитирует Инса Ladbrokes. 0