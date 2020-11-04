ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан заставил приутихнуть слухи об отставке«Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером»
  • 21:57
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Севильи»
  • 19:54
    • Дзюба сыграет на острие атаки «Зенита» против «Лацио»
  • 17:34
    • «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком
  • 22:04
    • «Барселона» — «Динамо»: Месси и Гризманн выйдут с первых минут
  • 19:09
    • УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России
    Все новости спорта

    «Барселона» — «Динамо»: Месси и Гризманн выйдут с первых минут

    «Барселона» — «Динамо»: составы, прогноз, онлайн

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Украины Динамо Киев Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона»«Динамо» Киев.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Пьянич, Педри, Фати, Гризманн, Месси.

    Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брэтуэйт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Роберто, Фирпо.

    «Динамо» Киев: Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Супряга.

    Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.

    Матч «Барселона» — «Динамо» начнется 4 ноября в 23:00 по мск.

    Прогноз от экспертов LiveSport.ru здесь, следить за ходом встречи — тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Краснодар» на «Рамон Санчес Писхуан»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Лацио» продлит серию поражений «Зенита» в ЛЧ?
  • «Зенит» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как много голов ожидать от матча в Лейпциге?
  • «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сивасспор — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лудогорец — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.17
  • Прогноз на матч ПАОК — ПСВ Эйндховен
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.42
  • Прогноз на матч Хапоэль (Беэр-Шева) — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Омония — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры