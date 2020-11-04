«Барселона» — «Динамо»: составы, прогноз, онлайн

«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Пьянич, Педри, Фати, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брэтуэйт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Роберто, Фирпо.
«Динамо» Киев: Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Супряга.
Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.
Матч «Барселона» — «Динамо» начнется 4 ноября в 23:00 по мск.
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