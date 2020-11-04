«Барселона» — «Динамо» К. Прогноз (к. 1.81) на тоталы в матче Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 4 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Динамо» К.

«Барселона»

За два матча группового раунда ЛЧ каталонская команда сумела забить 7 мячей, пропустив при этом всего 1. Имея 6 очков в активе, «блауграна» лидирует в таблице Группы G.

Первый поединок в новом еврокубковом сезоне «Барселона» провела на «Камп Ноу». У себя дома сине-гранатовые принимали «Ференцварош». Но гостеприимством хозяева не запомнились, разгромив венгров (5:1).

Во втором поединке подопечные Рональда Кумана в Турине сразились с «Ювентусом». В этой встрече судьи трижды отменили голы Мораты, а вот каталонцы забили парочку в рамках правил (2:0).

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В Примере «Барса» выступает катастрофически. За 6 туров она набрала 8 очков и заняла 12 место. В последних трех матчах Ла Лиги «блауграна» проиграла «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3), а также расписала мировую с «Алавесом» (1:1).

«Динамо» Киев

Украинский клуб в Группе G пока находится на третьем месте. В двух встречах киевляне добыли всего 1 очко. Столько же набранных баллов имеет и «Ференцварош».

В дебютной встрече Лиги чемпионов «Динамо» Киев принимало «Ювентус». На стадионе «Олимпийский» дубль Альваро Мораты принес победу туринскому гранду. Динамовцы остались ни с чем (0:2).

На второй тур команда Мирчи Луческу отправилась в Будапешт, где на стадионе «Групама» она устроила голевую перестрелку с клубом «Ференцварош» (2:2).

В чемпионате Украины киевский коллектив после восьми туров находится на первом месте с 20 очками. От ближайших конкурентов в гонке УПЛ «Динамо» Киев оторвалось на 4 балла.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.10, на ничью — 12.0, а на победу «Динамо» Киев — 31.0.

Перед гостевым поединком на «Камп Ноу» «Динамо» Киев настигла волна заражений коронавирусом. Минимум 13 футболистов не помогут в поединке против «Барсы».

Не исключено, что Кумана дома может устроить голевое шоу, чтобы хоть как-то сгладить неудачи в Примере. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.81. 0