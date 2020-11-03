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    Пресс-атташе «Лацио» о коронавирусе: Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе

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    Директор «Лацио» по связям с общественностью Стефано де Мартино прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    На прошлой неделе матч «Лацио» с «Брюгге» в Лиге чемпионов из-за вспышки коронавируса пропустили 12 футболистов. В среду римский клуб сыграет с «Зенитом».

    «Проблема всегда одна и та же — на многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе.

    Я помню, что мы не в церкви, что акции "Лацио" котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы всегда это делаем. И нас не интересует, как поступают другие клубы.

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    • Наш президент всегда требовал соблюдения законов. Нет такого, что мы должны все рассказывать. Были некоторые очевидные несоответствия, и мы не торопились.

    Имена и фамилии игроков указывать не требуется. Игроки могут делать это в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал и разные абсурдные вещи», — приводит слова де Мартино Corriere Dello Sport. 0

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