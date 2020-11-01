Иммобиле, Стракоша и Лейва вернулись в общую группу «Лацио»

Нападающийвернулся в общую группу команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с, информирует пресс-служба римского клуба.

По информации источника, к занятиям на клубной базе также вернулись вратарь Тома Стракоша, хавбек Лукас Лейва, защитники Луис Фелипе и Штефан Раду.

При этом вместе с командой не работали полузащитники Луис Альберто, Гонсало Эскаланте и Дьяван Андерсон, а также игроки обороны Мануэль Лаццари и Денис Вавро.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в итальянской команде матч с «Брюгге» (1:1) пропустили 12 игроков. 4 ноября «Лацио» предстоит встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, 24 ноября — в Риме. 0