1 ноября в десятом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Венеция». Начало встречи — в 14:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» занимает 4-е место в итальянском чемпионате, набрав 20 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Италии «Комо» переиграло «Торино» (3:1). В составе победителей голами отметились Хакобо Рамон, Нико Пас и Мартин Батурина.
Не сыграют: Хесус Родригес, Трево Чалоба, Мойзе Кен.
Состояние команды: «Комо» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, включая игры чемпионата Италии и Лиги чемпионов. На внутренней арене «Комо» переиграло «Сассуоло» (2:0), «Фиорентину» (3:1). В Лиге чемпионов команда переиграла «Манчестер Юнайтед» (4:1).
«Венеция»
Турнирное положение: «Венеция» занимает 20-е место в итальянском чемпионате, набрав всего три пункта.
Последние матчи: «Венеция» проиграла в девятом туре «Интеру» со счётом 0:2.
Не сыграют: в лазарете команды два игрока: из-за травм не сыграют итальянский форвард Андреа Адоранте и хорватский защитник Марин Шверко. Под вопросом участие хорватского полузащитника Бартола Франича.
Состояние команды: «Венеция» находится не в лучшей форме. Команда испытывает проблемы в атаке и пока не отличается высокой результативностью. В последних матчах команда проиграла «Дженоа» (0:1), «Аталанте» (1:3), «Лацио» (0:2), но одержала победу над «Наполи» (1:0).
Статистика для ставок
- «Венеция» занимает 20-е место в чемпионате Италии
- «Комо» занимает 4-е место в чемпионате Италии
- В этом сезоне «Венеция» и «Комо» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Комо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 6.00. На победу «Фрозиноне» — 9.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.
Прогноз: «Комо» в среднем за матч забивает три мяча, команда на регулярной основе набирает очки в чемпионате Италии. Стоит рискнуть в пользу победы принимающей команды.
Ставка: Фора «Комо» (-2) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.03.