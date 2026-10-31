«Комо» не оставит шансов аутсайдеру Серии А?

прогноз на матч 10-го тура Серии А, ставка за 2.20

1 ноября в десятом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Венеция». Начало встречи — в 14:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Комо»

Турнирное положение: «Комо» занимает 4-е место в итальянском чемпионате, набрав 20 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Италии «Комо» переиграло «Торино» (3:1). В составе победителей голами отметились Хакобо Рамон, Нико Пас и Мартин Батурина.

Не сыграют: Хесус Родригес, Трево Чалоба, Мойзе Кен.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Комо» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, включая игры чемпионата Италии и Лиги чемпионов. На внутренней арене «Комо» переиграло «Сассуоло» (2:0), «Фиорентину» (3:1). В Лиге чемпионов команда переиграла «Манчестер Юнайтед» (4:1).

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» занимает 20-е место в итальянском чемпионате, набрав всего три пункта.

Последние матчи: «Венеция» проиграла в девятом туре «Интеру» со счётом 0:2.

Не сыграют: в лазарете команды два игрока: из-за травм не сыграют итальянский форвард Андреа Адоранте и хорватский защитник Марин Шверко. Под вопросом участие хорватского полузащитника Бартола Франича.

Состояние команды: «Венеция» находится не в лучшей форме. Команда испытывает проблемы в атаке и пока не отличается высокой результативностью. В последних матчах команда проиграла «Дженоа» (0:1), «Аталанте» (1:3), «Лацио» (0:2), но одержала победу над «Наполи» (1:0).

На что ставят в матче Комо — Венеция Букмекерские коэффициенты на матч Комо — Венеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Венеция» занимает 20-е место в чемпионате Италии

«Комо» занимает 4-е место в чемпионате Италии

В этом сезоне «Венеция» и «Комо» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Комо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 6.00. На победу «Фрозиноне» — 9.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Комо» в среднем за матч забивает три мяча, команда на регулярной основе набирает очки в чемпионате Италии. Стоит рискнуть в пользу победы принимающей команды.

2.20 Фора «Комо» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Комо» — «Венеция» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Комо» (-2) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.03 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Комо» — «Венеция» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.03.