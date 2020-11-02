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    Хоффенхайм — Унион: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Хоффенхайм — Унион: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

    Футбол Бундеслига Хоффенхайм 1899 Унион Берлин Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 22:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Хоффенхайм» — «Унион».

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    Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Унион» 4:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Унион»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Хоффенхайм» — «Унион» онлайн.

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