Хоффенхайм — Унион: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

В 22:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Унион» 4:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Унион»).

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