«Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Германии 2 ноября 2020 года

«Хоффенхайм» встретится на своей половине поля с берлинским «Унионом» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч состоится 2 ноября, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин.

«Хоффенхайм»

После пяти туров «Хоффенхайм» находится в турнирной таблице Бундеслиги на десятом месте, набрав семь очков. И в команде вряд ли довольны текущим положением, во всяком случае, после разгромной победы над «Баварией» (4:1) во втором туре ожидания были чуть-чуть другими.

После сенсационного матча с «Баварией» футболисты «Хоффенхайма» набрали в трех турах Бундеслиги только одно очко.

В прошлом туре команда Себастьяна Хенесса сыграла вничью с «Вердером», а перед этим уступила «Айнтрахту» и дортмундской «Боруссии».

Зато у «Хоффенхайма» полный порядок в Лиге Европы. Тут у клуба из Зинсхайма шесть очков после первых двух туров. «Хоффенхайм» легко выиграл и у сербской «Црвены Звезды», и у бельгийского «Гента».

«Унион»

Тем временем «Унион» на данный момент занимает 12-е место, в активе гостей шесть очков.

При этом беспроигрышная серия берлинского клуба составляет уже четыре матча, три из которых завершились вничью. Во всех случах — со счетом 1:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

Свою пока что единственную победу «Унион» одержал в начале октября, разгромив дома «Майнц» со счетом 4:0.

Также стоит отметить, что «Унион» забивал во всех матчах нового сезона.

Прогноз и ставка

На «Хоффенхайм» в предстоящем матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Униона» — за 3.90.

В прошлом сезоне «Хоффенхайм» дважды обыграл «Унион», не пропустив от берлинской команды ни дома, ни в гостях. Однако в этой игре, скорее всего, все будет не так просто. Очевидно, что «Унион» освоился в элитном дивизионе.

Плюс не будем забывать про насыщенный график «Хоффенхайма», усталость в какой-то момент даст о себе знать.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.93.

А также ставка — на обе команды забьют во втором тайме за 2.91. 0