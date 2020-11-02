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    Сможет ли «Унион» прервать неудачную серию в матчах с «Хоффенхаймом»?

    «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Германии 2 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин
    «Хоффенхайм» в прошлом сезоне дважды обыграл «Унион»
    «Хоффенхайм» встретится на своей половине поля с берлинским «Унионом» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч состоится 2 ноября, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:30 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Хоффенхайм»

    После пяти туров «Хоффенхайм» находится в турнирной таблице Бундеслиги на десятом месте, набрав семь очков. И в команде вряд ли довольны текущим положением, во всяком случае, после разгромной победы над «Баварией» (4:1) во втором туре ожидания были чуть-чуть другими.

    После сенсационного матча с «Баварией» футболисты «Хоффенхайма» набрали в трех турах Бундеслиги только одно очко.

    В прошлом туре команда Себастьяна Хенесса сыграла вничью с «Вердером», а перед этим уступила «Айнтрахту» и дортмундской «Боруссии».

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    • Зато у «Хоффенхайма» полный порядок в Лиге Европы. Тут у клуба из Зинсхайма шесть очков после первых двух туров. «Хоффенхайм» легко выиграл и у сербской «Црвены Звезды», и у бельгийского «Гента».

    «Унион»

    Тем временем «Унион» на данный момент занимает 12-е место, в активе гостей шесть очков.

    При этом беспроигрышная серия берлинского клуба составляет уже четыре матча, три из которых завершились вничью. Во всех случах — со счетом 1:1.

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    Свою пока что единственную победу «Унион» одержал в начале октября, разгромив дома «Майнц» со счетом 4:0.

    Также стоит отметить, что «Унион» забивал во всех матчах нового сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Хоффенхайм» в предстоящем матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Униона» — за 3.90.

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    В прошлом сезоне «Хоффенхайм» дважды обыграл «Унион», не пропустив от берлинской команды ни дома, ни в гостях. Однако в этой игре, скорее всего, все будет не так просто. Очевидно, что «Унион» освоился в элитном дивизионе.

    Плюс не будем забывать про насыщенный график «Хоффенхайма», усталость в какой-то момент даст о себе знать.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.93.

    А также ставка — на обе команды забьют во втором тайме за 2.91. 0

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    «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Германии 2 ноября 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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