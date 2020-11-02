«Бавария» прекратила переговоры с Алабой о новом контракте

Президентзаявил, что клуб больше не будет делать предложений австрийскому защитникупо продлению контракта.

«Мы сделали очень хорошее и справедливое предложение, особенно с учетом нынешнего времени. Сказали агенту Алабы во время недавней встречи, что хотели бы получить ответ до конца октября. Мы должны иметь возможность строить планы. Однако не получали от него известий.

Наш спортивный директор Хасан Салихамиджич связался с агентом, и он ответил, что предложение все еще неудовлетворительно. Поэтому мы решили полностью отказаться от предложения. Значит, предложения больше не будет», — цитирует Хайнера BR.

Отметим, что австрийский футболист через своего агента просил зарплату, превышающую оклады Роберта Левандовски и Мануэля Нойера. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. 0