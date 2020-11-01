«Удинезе» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче шестого тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Удине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Россонери» вышли вперед на 18-й минуте, когда отличился Франк Кессье. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Родриго Де Паул.

Победу гостям принес Златан Ибрагимович, который на 83-й минуте нанес точный удар в падении через себя.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Милан 1:2 Голы: 0:1 Франк Кессье (18'), 1:1 Родриго Де Пауль (пенальти) (48'), 1:2 Златан Ибрагимович (83') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Йенс Ларсен (Кевин Бонифаци, 83'), Родриго Бекао, Себастьен Де Майо, Родриго Де Пауль, Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 63'), Роберто Перейра (Fernando Forestieri, 83'), Стефано Окака Чука (Кевин Ласанья, 71'), Жерар Деулофеу (Томас Ауэян, 71'), Игнасио Пуссетто Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Диогу Далот, 72'), Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 57'), Хакан Чалханоглу (Раде Крунич, 89'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 72'), Алексис Салемакерс (Браим Диас, 57'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Предупреждения: Тео Эрнандес (13'), Родриго Бекао (24'), Толгай Али Арслан (39'), Джанлуиджи Доннарумма (49')

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает первое место (16 очков), а «Удинезе» — 18-е (3 очка). 0