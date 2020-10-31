Суиндон Таун — Халл Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 18:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Халл Сити» 5:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Халл Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Суиндон Таун» — «Халл Сити».

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