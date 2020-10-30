«Спартак» пожалуется руководству «Матч ТВ» на шутку комментатора Казанского о Тедеско

Московскийостался недоволен шуткой о главном тренере красно-белыхрассказанной комментаторомв эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

В рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе "Коммент.Шоу", в клубе не оценили и посчитали оскорбительной.

Мы направим письмо в адрес руководства "Матч ТВ" с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга.

Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — приводит слова директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова. 0