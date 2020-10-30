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    «Спартак» пожалуется руководству «Матч ТВ» на шутку комментатора Казанского о Тедеско

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    Московский «Спартак» остался недоволен шуткой о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско, рассказанной комментатором Денисом Казанским в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    В рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

    «Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе "Коммент.Шоу", в клубе не оценили и посчитали оскорбительной.

    Мы направим письмо в адрес руководства "Матч ТВ" с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга.

    Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — приводит слова директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова. 0

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