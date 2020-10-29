Венгер: Европейская суперлига призвана разрушить АПЛ

Бывший главный тренер «Арсенала»считает, что создание Европейской суперлиги навредит английской Премьер-лиге, так как сейчас она лучшая в мире.

«Другие лиги пытаются нивелировать преимущество АПЛ. Для них нет лучше способа приручить АПЛ, чем создать Европейскую суперлигу.

Европейская суперлига, грубо говоря, призвана разрушить АПЛ. Сейчас владельцы футбольных команд — они, в первую очередь, инвесторы. Основная их цель — зарабатывать деньги. Европейская суперлига — это отличная возможность заработать побольше», — цитирует француза Guardian.

Напомним, что в новом турнире будет собрано 18 команд из пяти лучших чемпионатов Европы. 0