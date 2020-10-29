Венгер: Европейская суперлига призвана разрушить АПЛ

Арсен Венгер
thesun.co.uk
«Другие лиги пытаются нивелировать преимущество АПЛ. Для них нет лучше способа приручить АПЛ, чем создать Европейскую суперлигу.
Европейская суперлига, грубо говоря, призвана разрушить АПЛ. Сейчас владельцы футбольных команд — они, в первую очередь, инвесторы. Основная их цель — зарабатывать деньги. Европейская суперлига — это отличная возможность заработать побольше», — цитирует француза Guardian.
Напомним, что в новом турнире будет собрано 18 команд из пяти лучших чемпионатов Европы. 0