Ребров остался доволен ничьей с «Динамо»

Главный тренерпрокомментировал итоги матча Лиги чемпионов против киевского(2:2).

«Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили. Гол Токмака сыграл важную роль, он придал нам уверенности. Я рад, что мы добились ничьей, уступая в счете 0:2.

Надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинированно. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. "Динамо" фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше», — цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.

В следующем туре киевское «Динамо» отправится в гости к «Барселоне», а «Ференцварош» дома примет «Ювентус». 0