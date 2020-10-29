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    Ребров остался доволен ничьей с «Динамо»

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    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:2).

    Сергей Ребров
    Сергей Ребров

    «Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили. Гол Токмака сыграл важную роль, он придал нам уверенности. Я рад, что мы добились ничьей, уступая в счете 0:2.

    Надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинированно. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. "Динамо" фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше», — цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.

    В следующем туре киевское «Динамо» отправится в гости к «Барселоне», а «Ференцварош» дома примет «Ювентус». 0

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