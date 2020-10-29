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    «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА

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    Дортмундская «Боруссия» может подать жалобу на «Зенит» в УЕФА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0), информирует Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

    Трибуна стадиона в Дортмунде
    Трибуна стадиона в Дортмунде

    Как стало известно изданию, представители немецкого клуба узнали, что на игре присутствовали фанаты «сине-бело-голубых».

    Ранее власти в земле Северный Рейн-Вестфалия запретили болельщикам проход на стадион. Туда могли быть допущены лишь делегации команд, журналисты, сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал.

    Впрочем, представители «Боруссии» заметили на трибунах мужчину в футболке с надписью «Music Hall» (это одна из фан-группировок «Зенита»). Он стоял в месте, отведенном для работников СМИ.

    В «Боруссии» убеждены, что болельщики «Зенита» не пробрались на стадион тайком, а прошли туда при помощи петербургского клуба, который выдал им аккредитации.

    Дортмундский клуб направил запрос в УЕФА по этому поводу и ожидает ответа. 0

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