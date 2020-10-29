«Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА

Дортмундскаяможет подать жалобу нав УЕФА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0), информирует Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Как стало известно изданию, представители немецкого клуба узнали, что на игре присутствовали фанаты «сине-бело-голубых».

Ранее власти в земле Северный Рейн-Вестфалия запретили болельщикам проход на стадион. Туда могли быть допущены лишь делегации команд, журналисты, сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал.

Впрочем, представители «Боруссии» заметили на трибунах мужчину в футболке с надписью «Music Hall» (это одна из фан-группировок «Зенита»). Он стоял в месте, отведенном для работников СМИ.

В «Боруссии» убеждены, что болельщики «Зенита» не пробрались на стадион тайком, а прошли туда при помощи петербургского клуба, который выдал им аккредитации.

Дортмундский клуб направил запрос в УЕФА по этому поводу и ожидает ответа. 0