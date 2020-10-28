Дерби Каунти — Кардифф Сити (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Дерби Каунти» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Коэффициент ставки — 2.20.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дерби Каунти»).
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