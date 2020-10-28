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    Выберется ли «Дерби Каунти» из зоны вылета?

    «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 2.20) и ставка на матч Чемпионшипа 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити»
    «Дерби Каунти» занимает 22 место
    В 8-м туре Чемпионшипа «Дерби Каунти» будет принимать «Кардифф Сити». Матч пройдет 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 28 Октября 2020 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 22:45 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти», который в прошлом сезоне был только десятым в Чемпионшипе, в этом сезоне после семи туров первого английского первенства с четырьмя баллами находится на 22 месте в зоне вылета.

    Эти зачетные пункты подопечные Филлипа Коку заработали в четвертом туре, когда они с минимальным счетом 1:0 на выезде переиграли «Норвич Сити».

    В остальных встречах первенства, кроме одной, «Бараны» потерпели поражения от «Рединга», «Лутона», «Блэкберна», «Уотфорда» и «Хаддерсфилда» с общим счетом 1:10.

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    Еще один поединок, в котором клуб набрал очки, состоялся в прошлом туре, где он разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

    «Кардифф Сити»

    В прошлом сезоне «Кардифф Сити» финишировал на пятой позиции. Четвертой строке клуб уступил аж восемь пунктов.

    Тем не менее, это позволило валлийской команде выступить в плей-офф за право выйти в АПЛ. Тем не менее, там ей не удалось добиться успеха.

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  • 22/10/2020

    • Коллектив встретился с «Фулхэмом» в полуфинале, где уступил с общим счетом 2:3. После поражения 0:2 дома в первом матче, «Ласточки» победили лишь 2:1 на выезде.

    В новой кампании Чемпионшипа «Кардифф Сити» занимает лишь 15 место с отрывом в пять очков от соперника. В кубке Лиги клуб вылетел еще в первой раунде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,20. 0

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    «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 2.20) и ставка на матч Чемпионшипа 28 октября 2020 года. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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