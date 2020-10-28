«Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 2.20) и ставка на матч Чемпионшипа 28 октября 2020 года

В 8-м туре Чемпионшипа «Дерби Каунти» будет принимать «Кардифф Сити». Матч пройдет 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити».

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти», который в прошлом сезоне был только десятым в Чемпионшипе, в этом сезоне после семи туров первого английского первенства с четырьмя баллами находится на 22 месте в зоне вылета.

Эти зачетные пункты подопечные Филлипа Коку заработали в четвертом туре, когда они с минимальным счетом 1:0 на выезде переиграли «Норвич Сити».

В остальных встречах первенства, кроме одной, «Бараны» потерпели поражения от «Рединга», «Лутона», «Блэкберна», «Уотфорда» и «Хаддерсфилда» с общим счетом 1:10.

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Еще один поединок, в котором клуб набрал очки, состоялся в прошлом туре, где он разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Кардифф Сити»

В прошлом сезоне «Кардифф Сити» финишировал на пятой позиции. Четвертой строке клуб уступил аж восемь пунктов.

Тем не менее, это позволило валлийской команде выступить в плей-офф за право выйти в АПЛ. Тем не менее, там ей не удалось добиться успеха.

Коллектив встретился с «Фулхэмом» в полуфинале, где уступил с общим счетом 2:3. После поражения 0:2 дома в первом матче, «Ласточки» победили лишь 2:1 на выезде.

В новой кампании Чемпионшипа «Кардифф Сити» занимает лишь 15 место с отрывом в пять очков от соперника. В кубке Лиги клуб вылетел еще в первой раунде.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,20. 0