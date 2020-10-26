Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова»вспомнил о сорвавшемся переходе из ЦСКА в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«Была история. Зоран говорит: "Паша, со мной связались люди. Тебя хочет приобрести европейский клуб". — "Кого-чего?". Он: "Это люди — европейцы, нужно знание языка". Я языком не владею настолько, но у меня сестра родная окончила институт иностранных языков и в этой сфере работает. Говорю, пусть с сестрой связываются и общаются.

На тот момент я не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учетом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: "Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку". Приехал на сбор ЦСКА, и мне Зоран говорит: "Что ты здесь делаешь?" В итоге вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

Слышал версию, что Дик Адвокат дал мне плохую рекомендацию. Возможно, так и есть. Не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда. Это и есть наша жизнь. Не всегда все зависит от тебя, иногда — от каких-то обстоятельств, а иногда — от каких-то людей.

«КраСава» взял интервью у Павла Мамаева

Это надо принимать и жить с этим дальше. Через 8–9 месяцев после той истории я мог оказаться в "Алании", и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в 9 месяцев — и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы ее и любим», — сказал Мамаев в интервью на канале «КраСава». 0