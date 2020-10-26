ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Химки»Ростовская сенсация. Мирзов приблизил «Химки» к спасению от вылета
  • 00:58
    • «Лион» на своем поле разгромил «Монако»
  • 00:43
    • «Ювентус» без Роналду не справился с «Вероной»
  • 00:21
    • Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Арсеналом»
  • 22:25
    • У Роналдиньо выявлен коронавирус
  • 18:33
    • «Химки» вырвали победу у «Ростова»
    Все новости спорта

    «Краснодар» планирует трансфер нападающего мирового уровня

    Футбол Краснодар РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал о трансферных планах «Краснодара».

    В текущем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
    В текущем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

    В текущем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Проблема, которая есть у "Краснодара" в это трансферное окно, заключалась в том, что они не могут купить никакого иностранца. У них нет места. Уверен, что работа в этом плане будет проделана. Если не зимой, то летом…

    Я немного в курсе планов этой команды. В "Краснодар" приедет достаточно сильный, например, нападающий. Мирового уровня. Клуб придет к этому.

  • Заявка на евровесну. «Краснодар» проявил характер во Франции
  • Реакция спортивных СМИ на ничью «Краснодара» и «Ренна» в Лиге чемпионов
  • 21/10/2020

    • Мы понимаем, что Сергей Галицкий — человек амбициозный. Он найдет возможности и приобретет мощного игрока», — сказал Лепсая в комментарии для «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА подвинет «Зенит» со второго места?
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «Сан-Сиро» забьют и хозяева, и гости?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Увезет ли «Тоттенхэм» три очка из Бернли?
  • «Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры