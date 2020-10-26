«Краснодар» планирует трансфер нападающего мирового уровня

Бывший генеральный директор «Балтики»рассказал о трансферных планах «Краснодара».

В текущем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов globallookpress.com 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

В текущем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

«Проблема, которая есть у "Краснодара" в это трансферное окно, заключалась в том, что они не могут купить никакого иностранца. У них нет места. Уверен, что работа в этом плане будет проделана. Если не зимой, то летом…

Я немного в курсе планов этой команды. В "Краснодар" приедет достаточно сильный, например, нападающий. Мирового уровня. Клуб придет к этому.

Мы понимаем, что Сергей Галицкий — человек амбициозный. Он найдет возможности и приобретет мощного игрока», — сказал Лепсая в комментарии для «Матч ТВ». 0