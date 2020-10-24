Лацио — Болонья: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лацио» — «Болонья» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Болонья». Коэффициент ставки — 2.32.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Лацио»).

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