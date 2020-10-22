Агент: Клубам на госбюджете рекомендовали не подписывать Кокорина

«Я думаю так. Все команды, которые на госбюджете, получают деньги из бюджета...
Просто не захотели поддерживать имидж, платить бюджетные деньги человеку, который попал в такую беду и вышел из этой ситуации. Все. Думаю, была такая рекомендация.
Сейчас если бы подписал его "Локомотив", ты что, думаешь, Белозерова (Олег Белозеров — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" — прим. ред.) уволили бы с работы? Нет, конечно.
Думаю, ничего такого не было. Просто когда поступает такая рекомендация, ее не хотят нарушать и проверять, что из этого может быть.
Думаю, звонок был. Но пошел какой-то слух: что, вот, нежелательно подписывать его клубам, которые находятся на [госбюджете].
Да, менеджеры не готовы рисковать. Просто не хотят знать, что может быть, какие могут быть последствия. Лучше не сделать, понимаешь, чем сделать и потом жалеть.
Нет, Борис Ротенберг не хотел влиять на будущее Кокорина. Он хотел оставить его в своей команде.
Он очень влиятельный. Он боролся всеми способами, всеми правдами и неправдами, чтобы футболист остался. Это нормально и правильно, когда клуб борется за игрока. Он делал все, что мог.
Но просто когда выбор стоит между "Сочи" и "Спартаком", все-таки пока "Сочи" тяжело бороться.
Мог Ротенберг повлиять на "Спартак"? Нет. Ну ты же видишь. Ну как? Только теоретически.
Он бы позвонил и сказал: "Леонид Арнольдович, мне нравится этот игрок, можно я его заберу?" Какой был бы ответ?
Если бы не нужен был игрок "Спартаку", он [Федун] сказал бы: "Конечно, забери". А если нужен был бы, он бы сказал: "Нам тоже нужен". Вот и все.
"Локомотив" не смог вдолгую участвовать в этой гонке. Но все клубы давали ему плюс-минус эту зарплату. Значит, он и стоит этих денег», — сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну.