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    Агент: Клубам на госбюджете рекомендовали не подписывать Кокорина

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    Агент Тимур Гурцкая высказался по поводу форварда Александра Кокорина, который в августе перешел в «Спартак» после истечения срока контракта с «Зенитом».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Я думаю так. Все команды, которые на госбюджете, получают деньги из бюджета...

    Просто не захотели поддерживать имидж, платить бюджетные деньги человеку, который попал в такую беду и вышел из этой ситуации. Все. Думаю, была такая рекомендация.

    Сейчас если бы подписал его "Локомотив", ты что, думаешь, Белозерова (Олег Белозеров — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" — прим. ред.) уволили бы с работы? Нет, конечно.

    Думаю, ничего такого не было. Просто когда поступает такая рекомендация, ее не хотят нарушать и проверять, что из этого может быть.

    Думаю, звонок был. Но пошел какой-то слух: что, вот, нежелательно подписывать его клубам, которые находятся на [госбюджете].

    Да, менеджеры не готовы рисковать. Просто не хотят знать, что может быть, какие могут быть последствия. Лучше не сделать, понимаешь, чем сделать и потом жалеть.

    Нет, Борис Ротенберг не хотел влиять на будущее Кокорина. Он хотел оставить его в своей команде.

    Он очень влиятельный. Он боролся всеми способами, всеми правдами и неправдами, чтобы футболист остался. Это нормально и правильно, когда клуб борется за игрока. Он делал все, что мог.

    Но просто когда выбор стоит между "Сочи" и "Спартаком", все-таки пока "Сочи" тяжело бороться.

    Мог Ротенберг повлиять на "Спартак"? Нет. Ну ты же видишь. Ну как? Только теоретически.

    Он бы позвонил и сказал: "Леонид Арнольдович, мне нравится этот игрок, можно я его заберу?" Какой был бы ответ?

    Если бы не нужен был игрок "Спартаку", он [Федун] сказал бы: "Конечно, забери". А если нужен был бы, он бы сказал: "Нам тоже нужен". Вот и все.

    "Локомотив" не смог вдолгую участвовать в этой гонке. Но все клубы давали ему плюс-минус эту зарплату. Значит, он и стоит этих денег», — сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну.

    Интервью Тимура Гурцкая
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