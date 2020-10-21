«Оренбург» — «Сочи»: счет матча 1:1 (2:4 по пенальти), обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Россиина своем поле уступил— 1:1 (2:4 по пенальти).

Счет в матче на20-й минуте открыли хозяева — отличился форвард Артем Юсупов. На 31-й хорватский легионер гостей Марко Дуганджич реализовал пенальти и сравнял счет.

На 70-й у «Оренбург» получил право на одиннадцатиметровый, но Илья Воробьев с «точки» пробил неточно.

С 69-й минуты гости играли вдесятером — за второе предупреждение был удален защитник Иван Новосельцев.

Россия. Кубок. Группа 8 «Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (1:1). Пенальти — 2:4 Голы: А.Юсупов, 20 (1:0). Дуганджич, 31 — с пенальти (1:1)Нереализованный пенальти: Воробьев, 70 (вратарь)Серия пенальти: А.Юсупов — 0:0 (вратарь). А.Заболотный — 0:1. Прудников — 0:1 (вратарь). Миладинович — 0:2. Миронов — 1:2. А.Юсупов — 1:3. Козлов — 2:3. Маргасов — 2:4«Оренбург»: Гошев, Хорошков (Нестеров, 89), Гойкович, Шакиров, Скворцов (Бидловский, 60), Палиенко (Еременко, 79), Болотов (Козлов, 60), Лопарев (Миронов, 46), А.Юсупов, Прудников, Воробьев«Сочи»: Н.Заболотный, Маргасов, Цаллагов (А.Юсупов, 63), Заика (Терехов, 76), Новосельцев, Набиуллин, Миладинович, Пруцев, Бахтияров (Калугин, 77), Руденко (Немченко, 62), Дуганджич (А.Заболотный, 72)Предупреждения: Скворцов, 30. Новосельцев, 42. Гойкович, 43. Болотов, 46. Руденко, 55. Маргасов, 79. Хорошков, 85Удаление: Новосельцев, 69

В послематчевой серии игроки «Сочи» добились успеха, выведя свою команду в 1/8 финала Кубка России. «Сочи», набрав пять очков, занял первое место в группе 8.

«Оренбург» стал вторым с четырьмя очками, а не набравшая ни одного очка пермская «Звезда» — третьей. 0