Тренер «Краснодара»: Ничья с «Ренном» — хороший результат, но хотелось победить

Тренер «Краснодара», руководящий командой в матче Лиги чемпионов, подвел итоги встречи против(1:1).

Главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев пропустил матч из-за ангины.

«Хочу поздравить ребят за хорошо проведенную игру. Результат ничейный, хотелось бы победить. Нельзя сказать, что мы недовольны, хороший результат.

Для нас это историческое событие, праздник. Мы хотели как можно успешнее выступить в первой игре, наверное, у нас получилось. Мы будем стараться с каждой встречи играть лучше.

Мы говорили игрокам, что надо быть смелыми, выполнять тренерскую установку, быть дисциплинированными, не бояться. Нужно получать удовольствие от игры.

С Мусаевым держали связь через телефон. После матча еще не общались», — сказал Оленин в эфире телеканала «Матч ТВ». 0