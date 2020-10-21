Луиш Каштру: Могли бы спросить хотя бы что-то о «Шахтере»

Португальский специалист, считает, что испанская пресса недооценивает егоперед матчем с мадридским

«Это недостаток уважения, скажу так. Журналисты, которые участвовали в пресс-конференции Зидана и Куртуа, могли бы спросить хотя бы что-то о "Шахтере", потому что завтра "Шахтер" будет играть с "Реалом". Даже если мы переживаем сейчас не лучший момент, это недостаток уважения. Но в мире сейчас очень много людей, которые не уважают друг друга. Каждый день так было и будет.

Возможно, неуважение иногда приводит к таким действиям. Это вещи, против которых я выступаю. Мне не нравится, но окей — мы должны уметь жить с этим. Нет ничего хуже в мире, чем если мы будем недооценивать других. Очень важно уважать всех. К сожалению, видимо, глобальная ситуация с коронавирусом многих не научила. Некоторые люди думают, что находятся выше, что они лучше, чем другие. Это грустно, но такова правда», — приводит слова португальца пресс-служба «горняков». 0