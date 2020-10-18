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    Куман: «Хетафе» не позволил «Барселоне» действовать в полную силу

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Второй тайм мы начали не лучшим образом. Мы теряли мяч, допустили два опасных угловых. Насчет пенальти — не знаю, было ли справедливым решение его назначить. У нас было очень мало моментов, все лучшие пришлись на первый тайм. Тут мало что можно сказать.

    Я не люблю говорить о судействе. У каждого свое мнение. Не хочу высказывать свое. Это тяжелая работа.

    Мы старались играть, поймать ритм, но соперник не позволил действовать в полную силу и не дал нам создать много голевых моментов. Я сказал Хосе Бордаласу, что Аллан Ньом вел себя неуважительно. Я не стану повторять, что он произнес», — цитирует Кумана Marca.

    «Барселона» впервые проиграла при Кумане. В следующем туре каталонцы 24 октября примут «Реал». 0

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