Куман: «Хетафе» не позволил «Барселоне» действовать в полную силу

Главный тренерпрокомментировал поражение отв 6-м туре чемпионата Испании.

«Второй тайм мы начали не лучшим образом. Мы теряли мяч, допустили два опасных угловых. Насчет пенальти — не знаю, было ли справедливым решение его назначить. У нас было очень мало моментов, все лучшие пришлись на первый тайм. Тут мало что можно сказать.

Я не люблю говорить о судействе. У каждого свое мнение. Не хочу высказывать свое. Это тяжелая работа.

Мы старались играть, поймать ритм, но соперник не позволил действовать в полную силу и не дал нам создать много голевых моментов. Я сказал Хосе Бордаласу, что Аллан Ньом вел себя неуважительно. Я не стану повторять, что он произнес», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона» впервые проиграла при Кумане. В следующем туре каталонцы 24 октября примут «Реал». 0