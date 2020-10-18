Наставник «Лацио» прокомментировал крупное поражение от «Сампдории»

Главный тренерпризнает, что поражение его команды от(0:3) в 4-м туре Серии А было тяжелым.

«Искать алиби в отсутствующих было бы слишком легко. Это тяжелое поражение. Вы можете проиграть матч, но не так. "Сампдория" доминировала над нами с первой до последней минуты. К счастью, во вторник у нас будет еще одна игра, так что мы можем сразу нажать кнопку сброса.

Нам не хватало решимости, командного духа, а этого раньше никогда не случалось. "Сампдория" показала отличную игру, но наша позиция способствовала этому.

Мы должны извлечь уроки из этого поражения, проанализировать случившееся и понять, почему это произошло. Если честно, ожидал иного отношения. Нам не хватало многих игроков, особенно на флангах, но мы уже были в такой ситуации и так не реагировали», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Лацио» в этом поединке играл без нескольких ключевых игроков, в том числе дисквалифицированного Чиро Иммобиле, главного бомбардира команды. 0