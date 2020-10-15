Тихонов может возглавить «Астану»

близок к назначению на пост главного тренера «Астаны», информирует «Чемпионат».

Бывший полузащитник сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал в самарских «Крыльях Советов», московском «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году был назначен главным тренером «Енисея».

За время карьеры футболиста он восемь раз выигрывал чемпионат России в составе «Спартака», провел 29 матчей в майке национальной сборной.

«Я лечу в Нур-Султан на переговоры с "Астаной". Будем общаться, посмотрим», — заявил Андрей Тихонов, которого цитирует Sputnik Казахстан. 0