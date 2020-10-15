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    Тихонов может возглавить «Астану»

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    Андрей Тихонов близок к назначению на пост главного тренера «Астаны», информирует «Чемпионат».

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    Бывший полузащитник сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал в самарских «Крыльях Советов», московском «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году был назначен главным тренером «Енисея».

    За время карьеры футболиста он восемь раз выигрывал чемпионат России в составе «Спартака», провел 29 матчей в майке национальной сборной.

    «Я лечу в Нур-Султан на переговоры с "Астаной". Будем общаться, посмотрим», — заявил Андрей Тихонов, которого цитирует Sputnik Казахстан. 0

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