Семин: У Черчесова еще много работы в сборной России

«Думаю, когда отсутствуют 4-5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти 4-5 игроков приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким.
У венгров хорошо сыграли три центральных защитника. Забирали не всё, ведь Дзюба выигрывал свои мячи, но они хороший матч провели. Блокировали все передачи с флангов.
Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много», — приводит слова Семина «Матч ТВ».
Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций после четырех туров.
Остаёмся на первом месте в группе. Без поражений идём 💪🏻#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/meY0NHQZE2— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020