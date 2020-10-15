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    Семин: У Черчесова еще много работы в сборной России

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, понравилась ли ему игра сборной России в домашнем матче Лиги наций против Венгрии (0:0).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Думаю, когда отсутствуют 4-5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти 4-5 игроков приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким.

    У венгров хорошо сыграли три центральных защитника. Забирали не всё, ведь Дзюба выигрывал свои мячи, но они хороший матч провели. Блокировали все передачи с флангов.

    Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций после четырех туров.

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