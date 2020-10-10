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    Германия на выезде обыграла Украину

    Украина — Германия: счет 1:2, обзор голов

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    В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Германии одолела на выезде сборную Украины со счетом 2:1.

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    Немцы открыли счет на 2-й минуте благодаря точном удару Маттиаса Гинтера. Леон Горецка увеличил отрыв в начале второго тайма после ошибки вратаря украинцев на выходе.

    Руслан Малиновский сократил разрыв. В ворота Германии поставили пенальти и полузащитник его реализовал.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Украина — Германия 1:2
    Голы: 0:1 Маттиас Гинтер (20'), 0:2 Леон Горецка (49'), 1:2 Руслан Малиновский (пенальти) (77') Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Illia Zabarnyi, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук (Евгений Макаренко, 84'), Андрей Ярмоленко (Марлос, 69'), Руслан Малиновский, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 69'), Виктор Коваленко (Николай Шапаренко, 76'), Роман Яремчук Германия: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Марцель Хальстенберг, Йозуа Киммих, Юлиан Дракслер (Тимо Вернер, 80'), Тони Кроос, Лукас Клостерман (Эмре Джан, 90'), Леон Горецка, Серж Гнабри (Кай Хаверц, 90') Предупреждения: Руслан Малиновский (41'), Тони Кроос (53'), Маттиас Гинтер (84')

    Германия набала после этой победы 5 очков и отстает от Испании на два пункта. Украина имеет 3 очка. Это было второе поражение команды Андрея Шевченко в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

    В другом матче Лиги D Андорра и Мальта провели нулевой поединок и набрали по одному очку.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D1
    Андорра — Мальта 0:0
    Андорра: Хосе Гомес, Марк Валес, Эмили Гарсия, Жоан Сервос, Хорди Рубио, Кристиан Мартинес (Марк Гарсия, 85'), Марк Пужоль, Марсио Виейра, Алешандре Мартинез (Виктор Бернат-Куадрос, 90'), Аарон Санчес (Луиджи Сан-Никола, 85'), Ricard Fernandez (Жорди Алаез, 70') Мальта: Анри Бонелло, Стив Борг, Андре Агиус, Зак Мускат, Райан Камензули, Джозеф Мбонг, Стивен Пизани (Бьорн Кристенсен, 79'), Тедди Теума, Юрген Дегабриэле (Люк Монтебелло, 61'), Пол Мбонг (Джейк Грек, 79'), Люк Гамбин Предупреждения: Кристиан Мартинес (19'), Стив Борг (55'), Марк Валес (68'), Жоан Сервос (84')

    Мальта идет третьей, Андорра — четвертой. У обеих команд по 2 набранных очка. 0

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