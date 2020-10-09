Юран может возглавить «Уфу»

Новым главным тренеромможет стать, который перед началом текущего сезона был уволен из «Химок».

Об этом сообщил пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Накануне ухода Евсеева прошел слух, что в случае его отставки команду возглавит 35-летний Алексей Стукалов. Но позже появилась другая кандидатура — Рашид Рахимов, опытный специалист, возглавлявший три клуба РПЛ.

Назначение Стукалова могло бы стать продолжением прежней линии "Уфы", когда клуб ставил неопытного перспективного тренера и тот вырастал в крепкого специалиста. Выбор Рахимова будет отличаться от прежних кадровых решений.

Но есть и третий, не прозвучавший пока вариант — Сергей Юран. Слух о его возможном появлении в "Уфе" возник некоторое время назад», — приводит слова Казакова «Р-Спорт».

Юран ранее заявил, что готов возглавить «Уфу».

Руководство «Уфы» на этой неделе отправило в отставку Вадима Евсеева. После десяти туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 0