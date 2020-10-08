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    Юран: Если поступит предложение из «Уфы», рассмотрю его

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    Известный российский тренер Сергей Юран заявил, что открыт к диалогу с клубом из столицы Башкортостана — «Уфой».

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    Напомним, что 7 октября «Уфп» сообщила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера клуба. Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон.

    «Почему нет? Это клуб РПЛ, поэтому, конечно, интересно.

    Был уже в такой ситуации, когда команда находилась внизу и предстояло решать задачи: минимум — сохранить команду [в премьер-лиге], максимум — подняться как можно выше.

    У клуба для этого все есть — в том числе и футболисты хорошего уровня. Решать задачи с такой командой можно. Так что, если поступит предложение, я его рассмотрю.

    Пока контактов еще нет. Пока звонят журналисты, связывают сложившуюся ситуацию с тем, что я хорошо знаком с Радием Фаритовичем Хабировым (глава Башкортостана — прим. ред.).

    Мы с ним в свое время создавали команду в Красногорске, он поддерживал "Зоркий", посещал матчи, у нас с того времени сохранились теплые отношения.

    Естественно, на первый план всегда выходит профессионализм. Причем в любой направленности — в футболе или какой-то еще.

    Я всегда говорил, что тренерскую работу судят по результату. Я это видел и в Европе: есть результат — специалист работает, нет — извините, такая уж доля. Значит, нужно доучиться, доанализировать.

    На первый план всегда выходит профессионализм. Я, если за что-то берусь, то точно не спонтанно, а когда четко понимаю, что есть ответственность перед болельщиками, городом, республикой.

    Немаловажный фактор — имя, твое имя всегда стоит на кону. Поэтому всегда нужно к процессу подходить правильно. Не так, как тренер, образно говоря, пришедший после меня в "Химки".

    Нужно четко понимать — сможешь ты или нет. А не так, когда желание запредельное, а в итоге сейчас там другой специалист разгребает все это.

    Что касается "Уфы" — считаю, команда там хорошая, которая незаслуженно находится в зоне вылета», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После 10 туров РПЛ «Уфа» с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. 0

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