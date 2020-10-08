Росситя — Швеция: счет матча 1:2, обзор голов

потерпела поражение от(1:2) в домашнем товарищеском матче, прошедшем в Москве.

Счет в матче на 21-й минуте открыли шведы. Себастьян Ларссон со стандартного положения выполнил навес в район вратарской, Кутепов не дотянулся до мяча, а вот Исак это сделал, пробив головой под перекладину.

На 73-й минуте Маттиас Юханссон из-за штрафной нанёс удар, мяч изначально летел мимо ворот сборной России, но вмешался рикошет от ноги Кудряшова, на который Джанаев уже не смог среагировать.

Россияне отквитали один мяч только в добавленное время. осле подачи от угла поля Соболев высоко выпрыгнул в центре штрафной и головой направил мяч под самую штангу.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Россия — Швеция 1:2 Голы: 0:1 Александер Исак (21'), 0:2 Mattias Johansson (73'), 1:2 Александр Соболев (90') Россия: Сослан Джанаев, Марио Фернандес (Денис Черышев, 61'), Илья Кутепов, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев (Роман Зобнин, 46'), Юрий Газинский (Далер Кузяев, 73'), Антон Миранчук (Зелимхан Бакаев, 74'), Юрий Жирков, Артём Дзюба (Александр Соболев, 46'), Андрей Мостовой (Алексей Ионов, 61') Швеция: Карл-Юхан Юнссон, Себастьян Хольмен, Пьер Бенгтссон (Martin Olsson, 72'), Эмиль Крафт (Mattias Johansson, 46'), Карл Старфельт, Себастьян Ларссон (Кристофер Ольссон, 46'), Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема (Виктор Классон, 77'), Джордан Ларссон, Александер Исак (Робин Куайсон, 64') Предупреждения: Далер Кузяев (86'), Кристофер Ольссон (90')

11 октября в рамках Лиги наций сборная России сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией. 0