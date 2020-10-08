ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоахим ЛёвВремя Лёва у руля сборной Германии подходит к концу
  • 21:08
    • Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
  • 19:53
    • Кенин победила Квитову и пробилась в финал «Ролан Гаррос»
  • 18:38
    • Четыре игрока «Интера»заразились коронавирусом
  • 17:50
    • Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты»
  • 17:22
    • Швентек — первая финалистка «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче

    Росситя — Швеция: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Швеции Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная России потерпела поражение от команды Швеции (1:2) в домашнем товарищеском матче, прошедшем в Москве.

    Сборная России
    Сборная России

    Счет в матче на 21-й минуте открыли шведы. Себастьян Ларссон со стандартного положения выполнил навес в район вратарской, Кутепов не дотянулся до мяча, а вот Исак это сделал, пробив головой под перекладину.

    На 73-й минуте Маттиас Юханссон из-за штрафной нанёс удар, мяч изначально летел мимо ворот сборной России, но вмешался рикошет от ноги Кудряшова, на который Джанаев уже не смог среагировать.

    Россияне отквитали один мяч только в добавленное время. осле подачи от угла поля Соболев высоко выпрыгнул в центре штрафной и головой направил мяч под самую штангу.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Россия — Швеция 1:2
    Голы: 0:1 Александер Исак (21'), 0:2 Mattias Johansson (73'), 1:2 Александр Соболев (90') Россия: Сослан Джанаев, Марио Фернандес (Денис Черышев, 61'), Илья Кутепов, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев (Роман Зобнин, 46'), Юрий Газинский (Далер Кузяев, 73'), Антон Миранчук (Зелимхан Бакаев, 74'), Юрий Жирков, Артём Дзюба (Александр Соболев, 46'), Андрей Мостовой (Алексей Ионов, 61') Швеция: Карл-Юхан Юнссон, Себастьян Хольмен, Пьер Бенгтссон (Martin Olsson, 72'), Эмиль Крафт (Mattias Johansson, 46'), Карл Старфельт, Себастьян Ларссон (Кристофер Ольссон, 46'), Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема (Виктор Классон, 77'), Джордан Ларссон, Александер Исак (Робин Куайсон, 64') Предупреждения: Далер Кузяев (86'), Кристофер Ольссон (90')

    11 октября в рамках Лиги наций сборная России сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане и валлийцы сыграют на «меньше»?
  • Англия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Румыны преодолеют исландский барьер?
  • Исландия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдержит ли Кот-д'Ивуар Бельгию?
  • Бельгия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.07
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Англия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Исландия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шварцман — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры