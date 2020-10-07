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    • Черчесов: Гильерме и Джикию отделили от команды
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    Черчесов: Гильерме и Джикию отделили от команды

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с подозрительными результатами тестов на коронавирус у вратаря Гильерме и защитника Георгия Джикии.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Гильерме и Джикия? Тесты подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Сами сделали тесты — они отрицательные. Мы спокойны», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

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    • «Состав и игра? Вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберем нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кто-то его должен заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9 числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения», — добавил тренер.

    Он также отметил, что все остальные игроки готовы помочь российской сборной:

    «Все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провел — все оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными».

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