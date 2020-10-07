Черчесов: Гильерме и Джикию отделили от команды

Главный тренерпрокомментировал ситуацию с подозрительными результатами тестов на коронавирус у вратаряи защитника

«Гильерме и Джикия? Тесты подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Сами сделали тесты — они отрицательные. Мы спокойны», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Состав и игра? Вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберем нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кто-то его должен заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9 числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения», — добавил тренер.

Он также отметил, что все остальные игроки готовы помочь российской сборной:

«Все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провел — все оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными».

Контрольный матч Россия — Швеция пройдет 8 октября в Москве. 0