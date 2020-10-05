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    Черчесов: Ротацию состава нужно делать правильно и вовремя

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об основных моментах подготовки национальной команды к ближайшим матчам.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Напомним, что 8 октября россияне сыграют контрольный матч в Москве со Швецией, а затем проведут две игры Лиги наций против Турции и Венгрии.

    «Начало этого сбора получилось достаточно приятным, потому что и "Краснодар" вышел в Лигу Чемпионов, и "Зенит" со "Спартаком" поделили очки, нет негатива ни у одной из команд.

    Плохо, что Петров и Смолов получили повреждения, но это рабочие моменты, которые мы проходим практически на каждом сборе. Их заменили Смольников и Комличенко.

    А так, погода хорошая, все в сборе, ждем только Черышева, который сегодня вечером прилетит.

    Ситуация отличается от сентябрьской. Мы и до этого целый месяц были в раздумьях. Сейчас будет точная информация о состоянии футболистов, тех, кто приехал позавчера и вчера.

    Завтра будет обычный тест, который мы проводим, легкий, информативный. Отсюда будем отталкиваться. Три игры, и в каждом матче, естественно, должен быть оптимальный состав на этот день.

    Ротация, как таковая, должна идти на пользу. Если один игрок в состоянии все три игры выступить на топ-уровне, смысл что-то искусственно что-то менять?

    Еще раз повторюсь, состояние будет понятно завтра к вечеру, и от этого мы будем исходить. Ротационные моменты должны присутствовать, главное, чтобы они были правильно и вовремя сделаны.

    Все кандидаты в сборную постоянно находятся под оперативным наблюдением и контролем.

    Ситуативно принимаем решение, которое нам необходимо, отталкиваясь, во-первых, от состояния игрока, который должен заменить другого.

    Во-вторых, от тактики, которую будем использовать против соперника», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. 0

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