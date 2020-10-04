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    Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

    Футбол MLS
    В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл».

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