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    Крицюк перейдет в португальский «Белененсеш»

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    Российский голкипер Станислав Крицюк в ближайшее время станет футболистом лиссабонского клуба «Белененсеш».

    Станислав Крицюк
    Станислав Крицюк

    29-летний вратарь присоединится к португальской команде на правах свободного агента, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом. Вратарь играл за «быков» с 2016 года.

    В общей сложности футболист провел 72 матча за команду, в 33 играх отстоял на ноль. В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

    Напомним, что Крицюк до перехода в краснодарский клуб уже выступал в Португалии — с 2013 по 2016 год за «Брагу» и «Риу Аве». 0

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