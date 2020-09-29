Крицюк перейдет в португальский «Белененсеш»

Российский голкиперв ближайшее время станет футболистом лиссабонского клуба

29-летний вратарь присоединится к португальской команде на правах свободного агента, сообщает «Спорт-Экспресс».

Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом. Вратарь играл за «быков» с 2016 года.

В общей сложности футболист провел 72 матча за команду, в 33 играх отстоял на ноль. В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

Напомним, что Крицюк до перехода в краснодарский клуб уже выступал в Португалии — с 2013 по 2016 год за «Брагу» и «Риу Аве». 0