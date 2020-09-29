Полузащитник «Баварии» близок к переходу в «Лидс»

Полузащитник «Баварии», скорее всего, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Новой командой французского футболиста станет «Лидс».

По информации известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, Кюизанс уже согласовал с «Лидсом» условия личного контракта.

Английский клуб готов заплатить «Баварии» за 21-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Отмечается, что переговоры между клубами близки к успешному завершению.

«Бавария» купила Кюизанса в 2019 году у «Боруссии» из Менхенгладбаха за 10 миллионов евро. Француз сыграл за мюнхенский клуб девять матчей и забил один гол. 0