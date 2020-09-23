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    Флик хочет вернуть Гетце в «Баварию»

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    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик хочет вернуть в команду полузащитника Марио Гетце, сообщает Sport Bild.

    Марио Гетце
    Марио Гетце

    По информации издания, специалист созванивался с футболистом и обсуждал его возможный переход. Отмечается, что Флик хочет заменить свободным агентом ушедших футболистов.

    отмечается, что председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и технический директор Хасан Салихамиджич еще не отреагировали на разговор между Фликом и Гетце.

    В минувшем сезоне чемпионата германии Гетце принял участие в 15 матчах за дортмундскую «Боруссию», в которых стал автором три забитых мячей. За «Баварию» чемпион мира 2014 года выступал в 2013–2016 годах. 0

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