Флик хочет вернуть Гетце в «Баварию»

Главный тренер мюнхенскойхочет вернуть в команду полузащитника, сообщает Sport Bild.

По информации издания, специалист созванивался с футболистом и обсуждал его возможный переход. Отмечается, что Флик хочет заменить свободным агентом ушедших футболистов.

отмечается, что председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и технический директор Хасан Салихамиджич еще не отреагировали на разговор между Фликом и Гетце.

В минувшем сезоне чемпионата германии Гетце принял участие в 15 матчах за дортмундскую «Боруссию», в которых стал автором три забитых мячей. За «Баварию» чемпион мира 2014 года выступал в 2013–2016 годах. 0