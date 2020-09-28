Защитник «Енисея» продолжит карьеру во Франции

Защитникпродолжит карьеру во Франции, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

20-летнего футболиста выкупил «Кан», выступающий во втором по силе дивизионе страны.

«Французский "Кан" воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит "Енисею" денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублей, при этом предыдущий клуб Владислава — петербургский "Зенит" получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами», — говорится в заявлении «Енисея».

В текущем сезоне Молчан принял участие в одном матче за «Енисей» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 225 тысяч евро.

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