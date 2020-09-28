Защитник «Енисея» продолжит карьеру во Франции

20-летнего футболиста выкупил «Кан», выступающий во втором по силе дивизионе страны.
«Французский "Кан" воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит "Енисею" денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублей, при этом предыдущий клуб Владислава — петербургский "Зенит" получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами», — говорится в заявлении «Енисея».
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🔴Защитник «Енисея» Владислав Молчан переезжает во Францию🔵 Французский «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублей, при этом предыдущий клуб Владислава — питерский «Зенит» получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами. Мы благодарим Влада @vladmolchan_ за время проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан»! Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба. #ФКЕнисей
В текущем сезоне Молчан принял участие в одном матче за «Енисей» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 225 тысяч евро.